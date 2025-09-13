در هفتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصادیق مشاغل سخت و زیان آور استان قم بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این جلسه که صبح امروز در اتاق بازرگانی قم برگزار شد، موضوعات مختلفی از جمله مشکلات مالیاتی واحد‌های بازیافت پسماند، مسائل مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی، مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین افق توسعه استان قم مورد بررسی قرار گرفت.

در خصوص مشکل مالیاتی واحد‌های بازیافت، مقرر شد کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، شهرداری و فعالان این بخش تشکیل و جمع‌بندی آن به‌عنوان مصوبه شورا لحاظ شود.

در حوزه تأمین اجتماعی، فعالان اقتصادی به مشکل قطع بیمه کارگران در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر اشاره کردند.

سید علی موسوی، مدیرکل تأمین اجتماعی قم در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع حق بیمه توسط کارفرمایان، پیشنهاد داد واحد‌های مشکل‌دار از راه بانک رفاه کارگران و پرداخت سهم هفت درصدی کارگر، مانع از قطع بیمه کارکنان شوند.

همچنین استاندار قم نیز اعلام کرد تسهیلاتی برای این واحد‌ها در نظر گرفته خواهد شد تا تأمین اجتماعی بدون وقفه خدمات خود را به بیمه‌شدگان ارائه دهد.

موضوع دیگر جلسه، تعیین مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور بود که با محوریت کارگروه اقتصادی تا پیش از نشست آینده شورا بررسی و نهایی خواهد شد.

استاندار قم در این جلسه بر ضرورت تدوین افق بیست‌ساله توسعه استان تأکید کرد و گفت: تیمی با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان برنامه‌وبودجه استان برای انتخاب مشاور و آغاز این فرآیند تشکیل خواهد شد.

روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز با اشاره به جایگاه شورا گفت: موضوعات مطرح‌شده در شورای گفت‌و‌گو به‌صورت کلی و ملی دنبال می‌شود و برخلاف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کیس‌محور نیست.

به گفته وی، بسیاری از مسائل مطروحه خارج از اختیارات استان است، اما این شورا ظرفیت پیگیری در سطح ملی را داراست.