به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از بازدید اعضای کادر و سربازان گروه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از موزه تاریخ طبیعی این شهرستان به مناسبت ولادت با سعادت خاتم الانبیا ء حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) خبر داد.

مختار خانی اظهار کرد: در جریان این بازدید، معرفی جامعی از گونه‌های حیات‌وحش موجود در موزه انجام شد و بازدیدکنندگان با آخرین مسائل و موضوعات مهم زیست‌محیطی آشنا شدند.

وی افزود: در راستای قدردانی از تلاش‌های همکاران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه و همچنین تسهیل روند بازدید ارگان‌ها، به‌ویژه مجموعه ارتش که بازدید آنان به‌صورت رایگان انجام می‌شود، این اقدام از سوی فرماندهی پدافند هوایی مورد تقدیر قرار گرفت.

خانی در پایان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۲ هزار نفر از موزه تاریخ طبیعی شهرستان ارومیه بازدید کرده‌اند.