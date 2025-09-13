مسافران و گردشگران شهریورماه به مهاباد سفر کرده‌اند تا هم از زیبایی‌های تاریخی این منطقه دیدن کنند و هم با تجربه خرید از بازارچه‌های محلی، خاطره‌ای شیرین از این شهر داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در روز‌های آخر تابستان مهاباد میزبان مسافران زیادی از شهر‌های مختلف کشور است که این حضور باعث رونق اقتصادی منطقه شده است. میهمانان، علاوه بر بازدید از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی، برای خرید از مراکز تجاری مهاباد نیز به این شهر سفر کرده‌اند و کیفیت بالای اجناس همراه با رفتار مناسب فروشندگان، آنها را به بازارچه‌های مهاباد جذب کرده است.

فروشندگان مهاباد نیز همچون گذشته، با رعایت احترام و توجه به نیاز‌های مشتریان، فضای مناسبی برای خرید فراهم کرده‌اند تا مسافران علاوه بر تجربه خریدی مطلوب، خاطره‌ای ماندگار از سفر به این منطقه داشته باشند.