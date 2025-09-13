تحقق ثبات و پایدار ارزی در گرو اصلاحات ساختاری است
مدیر تخصیص ارز بانک مرکزی در یزد گفت: راهکارهای اساسی برای خروج از بحران ارزی و حل مشکلات، فراتر از دستکاری نرخ ارز و نیازمند اصلاحات ساختاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
دکتر تاجیک در اولین نشست هماندیشی تجارت خارجی کشور با تشریح راهکارهای اساسی برای خروج از بحران ارزی گفت: حل مشکلات، فراتر از دستکاری نرخ ارز و نیازمند اصلاحات ساختاری است.
وی کاهش فساد، افزایش صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی را از جمله محورهای اصلی این اصلاحات برشمرد.
مدیر تخصیص ارز بانک مرکزی در تشریح راهکارهای خروج از بحران، بر این نکته پای فشرد که راه حل مشکلات ارزی کشور صرفاً در دستکاری یا ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست.
تاجیک بیان کرد: بدون انجام اصلاحات اساسی و توجه به ریشه مشکلات، تغییرات مقطعی نرخ ارز تنها همچون مسکنی موقت عمل خواهد کرد و مشکلات اصلی را حل نخواهد نمود.
وی از جمله راهکارهای اساسی را کاهش فساد دانست و گفت: از بین بردن رانت و فساد در فرآیندهای تخصیص ارز و واردات است تا اطمینان حاصل شود که ارز را به دست تولیدکنندگان واقعی و فعالان اقتصادی سالم میرسد.
مدیرکل تخصیص ارز بانک مرکزی با اشاره به لزوم افزایش صادرات گفت: تلاش هدفمند برای افزایش حجم و تنوع صادرات غیرنفتی به عنوان اصلیترین منبع تأمین ارز کشور است که نیازمند حمایت واقعی از صادرکنندگان، رفع موانع تولید و حضور فعال در بازارهای بینالمللی است.
تاجیک با تاکید بر لزوم ایجاد انگیزه برای ساخت داخل ادامه داد: اقداماتی در راستای تشویق و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای جایگزینی واردات با تولیدات داخلی از طریق تسهیلات، معافیتهای مالیاتی و حمایتهای فنی به منظور کاهش تقاضا برای ارز و تقویت خودکفایی اقتصادی ضرورت دارد.
وی با اشاره به لزوم شفافسازی و تسهیل سرمایهگذاری خارجی بیان کرد: ایجاد فضای امن و باثبات برای جذب سرمایهگذاری خارجی به افزایش عرضه ارز و انتقال دانش فنی کمک میکند.
مدیر تخصیص ارز بانک مرکزی با اشاره به به سازوکار جدید تالار دوم ارز گفت: این تالار با هدف تسهیل معاملات ارزی بین فعالان اقتصادی و کاهش دخالت مستقیم بانک مرکزی در معاملات خرد راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه تالار دوم ارز با سازوکاری مشخص و شفاف هماکنون فعال است، اظهار داشت: در این تالار، صادرکنندگان و واردکنندگان میتوانند به صورت مستقیم یا از طریق کارگزاریها به مبادلات ارزی خود بپردازند و ما شاهد رشد خوبی در حجم معاملات آن هستیم.
مدیر تخصیص ارز بانک مرکزی از جمله مزایای این سازوکار شکل گرفته را تسهیل ورود ارز صادراتی، کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت خواهد بود.
تاجیک از تسهیل سازوکار واردات در مقابل صادرات خبر داد و گفت: این سازوکار که به صادرکنندگان اجازه میدهد معادل صادرات خود اقدام به واردات کنند، بدون هیچ محدودیتی در حال انجام است و به فعالان اقتصادی کمک میکند تا سرمایه در گردش خود را مدیریت کرده و چرخههای تولید را با سرعت بیشتری پیش ببرند، این اقدامات گامهایی مثبت در جهت روانسازی عملیات ارزی و منطقیسازی جریان ارز در اقتصاد کشور ارزیابی میشود.
وی همچنین به تسهیلات و مشوقهای جدید برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و این مشوق ها، اعمال مشوقهایی با هدف افزایش رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی که میتواند شامل تخفیفهای مالیاتی، تسهیلات ارزی یا کمکهای بلاعوض برای بازاریابی و حضور در نمایشگاههای بینالمللی باشد دانست.
مدیر تخصیص ارز بانک مرکزی جذب ارزهای با منشأ خارجی را از دیگر مشوقها نام برد و گفت: امکان عرضه ارزهای با منشأ خارجی، سرمایهگذاری خارجی یا ارزهای خارج از سیستم بانکی و ... برشمرد. این تسهیلات با اهداف شفافسازی و افزایش عرضه ارز از طریق فعالسازی منابع ارزی پیشاز این در دسترس طراحی شدهاند.
تاجیک بیان کرد: بانک مرکزی تلاش دارد با تکیه بر سازوکارهای نوین و نگاهی جامع، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از بخش تولید و سرمایهگذاری حمایت کند. امیدواریم با همکاری فعالان اقتصادی و سیاستگذاران بتوان بر مشکلات موجود غلبه کرد.