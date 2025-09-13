امروز: -
بازار لوازم التحریر در آستانه آغاز سال تحصیلی

با فرارسیدن ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس بازار خرید لوازم التحریر داغ است و خانواده‌ها در این روزها لوازم مورد نیاز فرزندان خود را برای آغاز یک سال تحصیلی جدید تهیه می‌کنند.
عکاس :زهرا سادات راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ - ۱۳:۰۵
