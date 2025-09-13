رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با ورود دستگاه قضا در پنج ماهه اول امسال، ضمن ممانعت از تعطیلی ۳۲ واحد تولیدی به حفظ و تداوم اشتغال برای ۱۲۷۱ نفر و ایجاد شغل جدید ۱۱۲۸ نفر کمک شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حسین فاضلی هریکندی در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با تقدیر از اقدامات انجام شده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی و نقشی که واحد‌های تولیدی در تامین مایحتاج و کالا‌های اساسی مردم داشتند گفت: در حالی که دشمن بر ایجاد نارضایتی مردم حساب ویژه‌ای باز کرده بود، اما آرامش و متانت مردم در ایام دفاع مقدس تحسین برانگیز بود؛ مردم و همه دستگاه‌ها در آرامش ایجاد شده نقش داشتند و تامین کالا‌ها و خدمات اساسی مردم بدون مشکل به انجام رسید.

وی با بیان اینکه اقتصاد اولویت اصلی کشور است و رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه با درک و پیش بینی برنامه‌های دشمن برای اخلال در معیشت مردم، شعار‌های سال‌ها را با مضامین اقتصادی انتخاب می‌کنند تصریح کرد: در شرایط فعلی نیز که مباحثی از قبیل مکانیسم ماشه مطرح است برنامه دشمنان، متاثر کردن معیشت مردم است.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با بیان اینکه بر اساس برنامه پنج ساله پیشرفت، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور برنامه‌ریزی شده است تاکید کرد: از لوازم تحقق این رشد، بحث تامین انرژی است که در فصل نهم به این موضوع به ویژه بحث برق با اقداماتی از قبیل ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تولید برق تجدیدپذیر، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و رفع تلفات انتقال و توزیع در شبکه برق تاکید شده است.

وی با تبیین محور‌های سند تحول و تعالی قضایی که یکی از سرفصل‌های مهم آن بحث اقتصاد مقاومتی است و همچنین دستورات رئیس قوه قضائیه در زمینه تحقق شعار سال، به اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان اشاره کرد و گفت: به منظور تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش پویایی و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات، کمیته‌ای در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده است و مشکلات و موانع واحد‌های تولیدی بدون نیاز به طرح در جلسات ستاد استانی، در این کمیته‌ها و کارگروه‌ها مطرح می‌شود.

رئیس شورای قضایی استان البرز با اشاره به اینکه کمیته حمایت حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اختیارات واگذار شده، ۳۲ مصوبه فقط در این ۵ ماه در راستای حمایت از تولید به تصویب رسانده است افزود: در این مدت ۴۱ جلسه تخصصی با هدف رفع مشکلات و موانع برگزار شده و بیش از ۱۳۲ مورد ملاقات با فعالان اقتصادی انجام و ۵۸ پرونده برای حل مشکلات تولید کننده‌ها تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: برای شناسایی چالش‌های واحد‌های تولیدی از ۲۰ واحد اقتصادی، درمانی و کشاورزی بازدید انجام و بالغ بر ۲۰۹ مکاتبه انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص دستاورد‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان بیان کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در پنج ماهه اول امسال منتهی به این شد که از تعطیلی ۳۲ واحد تولیدی در استان جلوگیری به عمل آمد و با حفظ و تداوم اشتغال برای ۱۲۷۱ نفر و ایجاد شغل جدید ۱۱۲۸ نفر مجموعا به حفظ و ایجاد شغل ۲۳۹۹ نفر منجر شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین در خصوص گزارش مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز که اعلام کرد: امسال تاکنون ۶۰ مانور گروهی انجام و ۷۲۷۰ انشعاب غیر مجاز جمع آوری شده است و تعداد ماینر‌های غیرمجاز جمع آوری شده از سال ۱۳۹۸ تاکنون به ۱۳ هزار مورد رسیده است باید قطع انشعابات غیرمجاز با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد و هزینه انشعاب غیرمجاز بالاتر برود.

وی یکی از چالش‌های جدی در مقابله با انشعابات غیرمجاز که یکی از عوامل مهم در وقوع تغییر کاربری‌های غیرقانونی نیز است شناسایی مالکان متخلف بیان کرد و گفت: دستگاه قضایی آمادگی دارد از هر اقدام قانونی در مورد املاکی که صاحب ملک به دلیل استفاده از اسناد عادی قابل شناسایی نیست انجام دهد.