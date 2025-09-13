پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: بیش از ۱۵ میلیون پیامک دعوت به اصفهان ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیر کرمزاده گفت: با توجه به راهاندازی پویش اصفهان برای ایران، با همکاری اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل، بیش از ۱۵ میلیون پیامک دعوت به سفر به اصفهان ارسال شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: پویش اصفهان برای ایران توسط استاندار اصفهان و همکاری دستگاههای استان باقدرت پیگیری میشود و خوشبختانه دستگاههای اجرایی با پیوستن به این پویش، گام مهمی در جذب گردشگر به استان اصفهان برداشتهاند.