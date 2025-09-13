پخش زنده
نماینده کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به حمایت معنوی یونسکو از رویداد جایزه سالانه هوش مصنوعی گفت: راهکارهای ارائهشده در این رویداد باید با اصول حقوق بشر، عدالت، شمولگرایی، شفافیت و پاسخگویی همخوانی داشته باشند تا زیستبوم فناوری در ایران با استانداردهای بینالمللی همسو شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شکرچی، نماینده کمیسیون ملی یونسکو، در نشست انعقاد تفاهمنامه همکاری میان موسسه محک و دبیرخانه جایزه سالانه هوش مصنوعی، با تأکید بر نقش معنوی یونسکو در این رویداد اظهار کرد: از سال ۲۰۲۱ سند مهمی تحت عنوان «توصیهنامه اخلاق هوش مصنوعی» تصویب شده است. این سند به عنوان چارچوب علمی، فرهنگی و آموزشی هوش مصنوعی در جهان توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده و ایران نیز با برخی تحفظها به آن پیوسته است.
وی افزود: توسعه دیجیتال در سراسر جهان اتفاق افتاده و یونسکو به عنوان سیاستگذار بینالمللی، پنج اصل اصلی را در حوزه هوش مصنوعی دنبال میکند که شامل «حقوق بشر»، «عدالت»، «شمولگرایی»، «شفافیت» و «پاسخگویی» میشود. این اصول تضمین میکنند که نوآوریها هم پیامدهای مثبت داشته باشند و هم از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
شکرچی با اشاره به اهمیت حمایت از گروههای آسیبپذیر توضیح داد: محک سالهاست از کودکان به عنوان یکی از گروههای آسیبپذیر حمایت میکند و این همکاری با رعایت چارچوب توصیهنامه یونسکو انجام میشود. دسترسی عادلانه به فناوری، شفافیت در استفاده از دادهها، امنیت و حریم خصوصی نیز از دیگر محورهای اساسی این سند هستند.
وی ادامه داد: در مراحل مختلف کارهای درمانی از تشخیص، برنامهریزی درمان، مراقبت تا توسعه دارو لازم است این اصول باید رعایت شود و امیدواریم و اطمینان داریم که راهکارهایی که گروههای شرکتکننده در این رویداد ارائه میکنند، حتیالامکان با رعایت این اصول طراحی شوند. همچنین در ارزیابی نهایی برگزیدگان، کسانی که بیشترین رعایت این اصول را کرده باشند، امتیاز بیشتری خواهند گرفت.
شکرچی تاکید کرد: زیستبوم فناوری در ایران با وجود پویایی و نوآوریهای فراوان، نیازمند همسو شدن با استانداردهای بینالمللی است و چنین رویدادهایی فرصت بسیار ارزشمندی برای تقویت این ارتباط هستند. بار دیگر از همه دستاندرکاران جایزه و موسسه محک قدردانی میکنیم.
نماینده کمیسیون ملی یونسکو، با اشاره به مفهوم شهر هوشمند نسل سوم اظهار کرد: شهر هوشمند نسل سوم، برخلاف شهرهای فناوریمحور سنتی، انسانمحور است. در این مدل، تعامل اصلی میان انسان و فناوری اتفاق میافتد و هدف نهایی، ارتقای کیفیت زندگی انسانی است.
وی افزود: نمونههای موفق و شکستخورده این مدل در سراسر جهان وجود دارد و یونسکو در این زمینه از یک مدل چهار رکنی استفاده میکند که شامل دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و بخش آموزش میشود. وظیفه اصلی یونسکو، ایجاد هماهنگی و تسهیلگری میان این چهار رکن است.
شکرچی ادامه داد: رویدادهایی مانند جایزه سالانه هوش مصنوعی، یک تقاطع میان این چهار رکن محسوب میشوند. در این نشست، نهاد مدنی، آکادمی و حامیان بخش خصوصی حضور دارند و یونسکو تلاش میکند همکاریهای دولتی نیز جذب شود تا اهداف تعامل انسان و فناوری محقق شود.
وی درباره آموزش در این رویداد گفت: دورههای آموزشی برگزار شده در راستای این رویداد، امکان تیمسازی و شرکت در مسابقه را به صورت محلی در شهرهای مختلف فراهم میکند و محدود به تهران نیست. شرکتکنندگان میتوانند با کیفیت ۸۰ درصد از این آموزشها بهرهمند شوند و در استفاده از ابزارهای واقعی هوش مصنوعی مهارت پیدا کنند.
شکرچی افزود: هدف بزرگ ما این است که هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور، ابزارهایی واقعی باشند که در خدمت انسان و بهبود زندگی اجتماعی و سلامت کودکان استفاده شوند و آموزش و دسترسی به آنها به شکل عادلانه فراهم شود.