به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، زارعی معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰۰ هزار دانشجو در بیش از ۳۰۰ مرکز پیام نور مشغول تحصیل هستند، گفت: دانشجویان این دانشگاه نقش قابل توجهی در اعتلا و پیشرفت کشور داشته است.

محمودی مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور در این مراسم با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۳ هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور کردستان مشغول تحصیل هستند گفت: متاسفانه با وجود این تعداد دانشجو این دانشگاه از بودجه فرهنگی مستقل برخوردار نیست.