استاندار قزوین در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد تشکیل دبیرخانه و مرکز خدمات و مشاوره سرمایه‌گذاری را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمد نوذری با بیان اینکه هدف عده‌ای از سرمایه گذاران دریافت تسهیلات است گفت: هدف اصلی این مرکز ارائه مشاوره و تسریع در فرایند صدور مجوز‌ها و همچنین اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران است.

استاندار پیشنهاد داد که جلسه‌ای تخصصی در استانداری برگزار شود تا سازوکار علمی این مرکز مورد بررسی قرار گیرد و امکان‌سنجی آن مشخص شود.

وی همچنین تأکید کرد که نظرات شورای برنامه‌ریزی استان به عنوان محور توسعه، نباید نادیده گرفته شود.

استاندار همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی، از افزایش سهم برق صنایع استان و آمادگی برای حمایت همه‌جانبه از صنعت خبر دادو گفت: از وزیر نیرو خواستم ۱۵۰ مگاوات برق به صنعت اضافه شود که ۱۰۰ مگاوات را موافقت کرد.

نوذری فلسفه اصلی جلسات شورای گفت‌و‌گو را “حل مشکلات” دانست و با بیان اینکه “وضعیت کشور طوری است که باید تمام‌قد از سرمایه‌گذار حمایت شود”، بر عزم جدی استان برای پشتیبانی از بخش خصوصی تأکید کرد.

استاندار با اشاره به عملکرد درخشان صنعت استان در دوران سخت، گفت: صنعت استان در جنگ ۱۲ روزه تولیدش را افزایش داد و این خیلی مهم است.

وی ابراز امیدواری کرد که این جلسات به نتایج ملموس و عملیاتی منجر شود و تأکید کرد که استانداری آماده همکاری و حمایت است.