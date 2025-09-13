پخش زنده
امروز: -
جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور به ریاست رئیس دیوان و با حضور دادستان دیوان و سایر اعضای شورا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست سیداحمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اهمیت بازتعریف مفهوم «مالکیت عمومی» اظهار داشت: برای شفافتر شدن این مفهوم باید تعریف دقیق آن مورد توجه قرار گیرد و این نهاد نظارتی آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای اعضای شورای حقوقی در این زمینه است.
در ادامه، برخی از استعلامهای حقوقی دستگاههای اجرایی و شرکتها از دیوان محاسبات کشور از جمله تعارض منافع در قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، ابهام در تبعیت سازمان بیمه سلامت از هیأت امنای مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و موضوع مستثنی بودن یا نبودن قانون رفع موانع تولید از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.