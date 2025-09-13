به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مختار خانی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی، مناطق کوهستانی و زیستگاه‌های حساس و آبی حوزه استحفاظی شهرستان را به‌ویژه به‌منظور جلوگیری از زنده‌گیری غیرقانونی پرندگان مورد رصد و پایش قرار می‌دهند.

خانی از عموم شهروندان، طبیعت‌دوستان، دهیاران و جوامع محلی خواست در راستای حفاظت از تنوع زیستی منطقه، در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.