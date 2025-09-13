فرماندار دورود گفت: منطقه ی گردشگری عمارت مستعد سرمایه گذاری برای گردشگری،بوم گردی و روستاگردی است.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛منطقه ی گردشگری عمارت در شهرستان دورود قرار داردکه برای رفتن به این مکان باید از مسیر ی سخت گذر عبور کرد.

بیرانوند فرماندار دورود با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و جنگلی منطقه ی گردشگری عمارت گفت: این منطقه ی این شهرستان مستعد سرمایه گذاری برای گردشگری و بوم گردی و روستاگردی است .