ضرورت رفع مشکلات منطقه گردشگری عمارت دورود
فرماندار دورود گفت: منطقه ی گردشگری عمارت مستعد سرمایه گذاری برای گردشگری،بوم گردی و روستاگردی است.
بیرانوند فرماندار دورود با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و جنگلی منطقه ی گردشگری عمارت گفت: این منطقه ی این شهرستان مستعد سرمایه گذاری برای گردشگری و بوم گردی و روستاگردی است .
روحاله لک علی آبادی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: زیر ساخت های آسفالت جاده و زیر ساخت فیبر نوری برای دسترسی آسان و ثابت به اینترنت و تلفن همراه در این منطقه ی گردشگری انجام شده است .