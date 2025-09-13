با آغاز سال تحصیلی جدید، شهر با رنگ و بوی تازه‌ای جان می‌گیرد و نسلی نو، آماده برای نوشتن فصل جدیدی از زندگی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شهر نفس تازه‌ای می‌کشد، صدای گام‌های شتابان در خیابان، شور و شوقی که از مغازه‌ها به بیرون می‌زند، همه نشان از آغاز فصلی نو دارند.

بوی کاغذ‌های نو، رنگ‌های درخشان مداد‌ها و هیجان انتخاب کوله پشتی‌ای که قرار است راز‌های یک سال تحصیلی را در خود جای دهد.

مدرسه فقط یک ساختمان و کلاس درس نیست، رویا‌هایی است که در صف انتظارند، دوستی‌هایی که دوباره تازه می‌شوند و فرصتی دوباره برای درخشیدن است.

این روز‌ها تب خرید به اوج خود رسیده است، از کیف و کفشی که قرار است نماد استقلال هر روز صبح باشند، تا دفتر و خودکاری که خط به خط آینده را می‌سازند.

هر لبخندی که بر لبان کودکان می‌نشیند، داستانی از امید و انتظار است.

این شور و شوق، این خریدها، این هیجان، همه و همه بخشی از داستان بزرگتر رشد است. داستانی که با هر ورق دفتر، هر گام با کفش نو و هر لبخند از روی شوق، فصل به فصل کامل‌تر می‌شود.

مدرسه منتظر است و این نسل پرانرژی با کوله باری از امید آماده شروع یک ماجراجویی شیرین دیگر است.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد