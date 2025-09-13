مسابقات چندجانبه تکواندو به مناسبت گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه با حضور بیش از ۴۵۰ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف استان کرمانشاه، در سرپل‌ذهاب برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،مسابقات چندجانبه تکواندو به مناسبت گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهید نونهال ورزشکار امیرعلی امینی، با حضور بیش از ۴۵۰ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف استان کرمانشاه، در خانه تکواندو شهید سامان پادام مجموعه ورزشی احرار شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار شد.

در این رقابت‌ها، تیم سرپل‌ذهاب موفق به کسب مقام نخست شد، تیم اسلام‌آباد غرب در جایگاه دوم ایستاد و تیم روانسر نیز مقام سوم را از آن خود کرد.

مراسم اختتامیه با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه، معاون فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد و از تیم‌ها و نفرات برتر با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل به عمل آمد.

صفری ریس اداره ورزش و جوانان سرپل‌ذهاب در حاشیه این مراسم گفت:هدف از برگزاری این مسابقات، معرفی ورزش المپیکی تکواندو به نقاط مختلف استان و تمرکززدایی از رقابت‌ها در مرکز استان بود. شهرستان‌های جوانرود، کرمانشاه، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در این دوره حضور فعال داشتند.

وی ضمن قدردانی از هیأت تکواندو شهرستان سرپل‌ذهاب بابت میزبانی منظم و شایسته، افزود:«برگزاری چنین رویداد‌هایی نقش مهمی در شناسایی استعداد‌های نونهال و نوجوان و توسعه ورزش تکواندو در سطح استان دارد.»