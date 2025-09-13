نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: حل مشکل مردم ساعت ندارد و هر وقت مشکلی پیش آمد، همان لحظه باید رسیدگی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در دیدار مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با قدردانی از گروه‌های جهادی در خدمت رسانی به مردم افزود: برآوردن نیاز‌های مردم، عبادتی بزرگ است و هر کس در این زمینه گام بردارد، سعادت دنیا و آخرت را برای خود به ارمغان می‌آورد.

مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور نیز که با هدف فراهم سازی زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به خراسان جنوبی سفر کرده است گفت: در مجموع ۱۴۸ زندانی غیرعمد در استان وجود دارد که آزادی آنان در دستور کار قرار دارد و تا کنون ۲۳ نفر آزاد شده و آزادی ۹۰ زندانی دیگر در دست اقدام است.