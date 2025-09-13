پخش زنده
امروز: -
در چهارمین هفته از شهریور، فیلمهای متنوعی از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلمهای سینمایی و تلویزیونی «آنان که آرزوی مرگم را دارند»، «عملیات میلان»، «جومانجی، مرحله نهایی»، «درنده»، «ساخت ایتالیا»، «از فاصله نزدیک» و «جدال در زندان»، از شنبه ۲۲ شهریور تا جمعه ۲۸ شهریور، پخش میشوند.
*فیلم سینمایی «آنان که آرزوی مرگم را دارند» به کارگردانی «تیلور شریدان»، شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی آنجلینا جولی، فین لیتل، جان برنتال و نیکلاس هولت خواهیم دید: هانا یک آتشنشان است او در آتش سوزی جنگل نتوانسته جان سه پسر بچه نوجوان را نجات دهد و مدام عذاب وجدان دارد و در کارش اشتباهاتی میکند که او را به برج مراقبت منتقل مینمایند. اوون یک حسابدار است که متوجه فساد مالی دستگاهی قضایی شده است و عدهای میخواهند او را بکشند او با پسرش کانر فرار میکند و دو پلیس فاسد جک و همکارش به دنبال آنها هستند اوون قبل از اینکه کشته شود مدارکی را به کانر میدهد و از او میخواهد که به سمت جنگل فرار کند. هانا در جنگل کانر را در حالی که زخمی شده میبیند کانر میخواهد از دست هانا هم فرار کند که هانا به او میگوید که یک آتشنشان است و ...
*فیلم سینمایی «عملیات میلان» به کارگردانی «جینگ وانگ»، یک شنبه ۲۳ شهریور ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی اندی لو، زامینگ هانگ و چولام ونگ خواهیم دید: یک شرکت چینی هنگکنگی که توسط پسری نابغه به نام لوییس لو اداره میشود، قصد دارد اختراع دانشمند سوئیسی را خریداری کرده و برای منافع انسانی به تولید انبوه برساند. این دانشمند بذری را پرورش داده و تولید کرده که بدون خاک و با اندکی آب به سرعت رشد کرده و به درختی بزرگ تبدیل شده و میوه میدهد. اما در لحظه ملاقات ناگهان یک گروه تبهکار حرفهای به آنها حمله کرده و دانشمند و بذر شگفتانگیز او را میدزدند.
&فیلم سینمایی «جومانجی، مرحله نهایی» به کارگردانی «جیک کاسدان»، دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی دواین جانسون، جک بلک و کوین هارت خواهیم دید: همه دوستان بازی جومانجی مشغول کارهای خود هستند و دوره دبیرستان را به اتمام رساندهاند. ادی پدر بزرگ اسپنسر با آنها زندگی میکند. اسپنسر و بتانی هر دو دانشجو هستند و بهم علاقمند هستند ولی نمیتوانند آن را ابراز نمایند. قرار است همه بچهها برای خوردن صبحانه در کافه قدیمی که متعلق به ادی و دوستش مایلو بوده جمع شوند ولی اسپنسر نرفته است و دوستانش به خانه آنها رفته و به زیرزمین خانه رفته و متوجه میشوند که اسپنسر وارد بازی شده و آنها هم به اتفاق مایلو و پدربزرگ ادی وارد بازی میشوند. حالا همه با هم باید تلاش کنند تا جواهری را که دست یورگن بی رحم است به دست بیاورند تا ...
*فیلم سینمایی «درنده» به کارگردانی «بالتازار کورماکور»، سه شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی انزور آلم، کریس ژالابا و کریس لانگا خواهیم دید: نیت به تازگی همسرش را از دست داده و با دخترانش مر و نورا به آفریقا میرود تا خاطرات همسرش را زنده نماید. او با دخترانش به خانه مارتین که یکی از دوستانش است و محیط بان است میرود. روز بعد در گردش در دشت یک شیر به انها حمله میکند، مارتین در همان ابتدا به شدت زخمی میشود و نیت و دخترانش هم با شیرها درگیر شده و سعی دارند که خودشان را نجات دهند. نورا زخمی میشود و مارتین ماشین را به خاطر حمله یک شیر به ناچار به آتش میکشد و ...
*فیلم سینمایی «ساخت ایتالیا» به کارگردانی «جیمز دی آرسی»، چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی یولاندا کتل، میشل ریچاردسون و سواد فارس خواهیم دید: جک پسر رابرت فاستر، مدیر یک گالری در لندن است. جک در تلاش است تا این گالری را از مالکش خریداری کند. مالک گالری یولاندا، همسر جک است که به تازگی از هم جدا شدهاند. جک به دنبال راهی برای تهیۀ پول کافی برای خرید گالری است، لذا به همراه پدرش به ایتالیا میرود تا خانه قدیمی شان را بفروشند. این خانه زادگاه جک است ولی بعد از مرگ مادرش او و پدرش روابطشان سرد شده و خانه را نیز خالی و متروکه مانده است. آنها برای فروش خانه باید آنجا را بازسازی کنند و در همین حین خاطرات گذشته برای این پدر و پسر دوباره زنده میشود. از طرفی جک با ناتالیا زنی جوان که یک فرزند کوچک دارد و از همسرش جدا شده، آشنا میشود که ...
*فیلم سینمایی «از فاصله نزدیک» به کارگردانی «جو لینج»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی فرانک گریلو، استوارت اف. ویلسون و باستر ریوز خواهیم دید: تارین و پال زن و شوهر سیاهپوستی هستند که در انتظار به دنیا آمدن فرزندشان هستند. پال پرستار است او توسط فردی به نام متیو تهدید میشود که در صورتی که برادرش آبراهام را که در بیماستان آنها بستری است فراری ندهد دیگر تارین را نخواهد دید. پال متوجه میشود که تارین توسط متیو گروگان گرفته شده است و آبراهام را هر طور که شده از بیمارستان فراری میدهد و بعد متوجه میشود که بارزسی به نام لوئیس خودش دست به قتل معاون دادستان زده و آن را به گردن آبراهام انداخته است. لوئیس دو قتل دیگر هم انجام میدهد. پال سعی میکند به کمک آبراهام همسرش را نجات دهد و ...
*فیلم سینمایی «جدال در زندان» به کارگردانی «دیوید لم»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی لوئیس کو، کوین چنج و رایموند لم خواهیم دید: پیرمردی وقتی میبیند که ماشینهایی به باغش حمله کرده و همه چیز را خراب میکنند سکته کرده و میمیرد. نوه اش، ناتالی پیگیر موضوع میشود و به سراغ ویلیام لوک، از ماموران پلس امنیت هنگ کنگ میرود و از او میخواهد در پیگیری مرگ پدربزرگش او را یاری دهد. پلیس امنیت میداند که اینها زیر سر شخص پولداری به نام سائو است ولی هیچ مدرکی در دست ندارند، سائو قتلهای زیادی کرده که هیچ کدام ثابت نشده و اکنون به جرم دیگری در زندان است پلیس امنیت تصمیم میگیرد که ویلیام لوک را برای پیدا کردن مدرکی به زندانی که سائو در آن است بفرستد. ویلیام متوجه میشود که سائو و وانگ، پلیس فاسد سابق دو گروه خلافکار را شکل دادهاند که با یکدیگر رقابت دارند. لوک متوجه میشود که سائو فرزند یوآن است، مردی که سال هاست در چین زندگی میکند و ...