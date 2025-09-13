کمک ۵۷۰ میلیون ریالی نمازگزاران جمعه بخش خضرآباد به مردم غزه
نماز گزاران در بخش خضرآباد، پانصد و هفتاد میلیون ریال به کودکان و مردم مظلوم غزه اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
همزمان با گرامیداشت هفته وحدت و در چهارمین هفته از برپایی پویش ایران همدل در بخش خضرآباد، نماز گزاران جمعه در این بخش در این چهار هفته بیش از پانصد و هفتاد میلیون ریال وجه نقد به مردم و کودکان مظلوم غزه اهدا کردند
با اعلام قبلی از سوی ستاد نماز جمعه بخش خضرآباد و هماهنگیهای انجام شده با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد در چهار هفته متوالی ۵۷ میلیون تومانی نمازگزاران جمعه به شماره حساب ایران همدل واریز شد.