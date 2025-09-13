مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از مشارکت خیران در اجرای ۷۱ درصد طرح‌های نهضت عدالت آموزشی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهلایی گفت: در قالب این نهضت ۱۰۸ طرح با ۶۳۵ کلاس درس در حال اجراست که ۵۰ درصد پیشرفت دارد و از این تعداد ۴۴ طرح با ۲۶۸ کلاس درس مهر امسال به بهره برداری می‌رسد.

او با اشاره به اینکه مابقی طرح‌ها هم تا مهر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید افزود: برای اجرای این طرح‌ها ۸۷۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۱۴۷ میلیارد تومان آن را خیران پرداخت کرده‌اند و برای تکمیل ۱۰۸ طرح به هزار همت دیگر اعتبار نیاز است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همچنین گفت: برای تجهیز مدارس هم در سال جدید ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.