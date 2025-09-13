هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۳۸۰ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۳۰۱ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی اعلام کرد در معاملات امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۳۸۰ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۳۰۱ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۶۱۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۱۸۲ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۴۳۶ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۸۷۰ تومان است.