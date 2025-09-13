به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱ خود، آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شرایط متقاضیان نام‌نویسی را اعلام کرد و از آغاز ثبت‌نام از ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ خبر داد.

متن اطلاعیه شماره ۱ ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (۱)

ستاد انتخابات کشور

ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) به آگاهی هم ­میهنان عزیز می­رساند، در اجرای قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، مقرر است انتخابات هفتمین دوره شورا‌های مذکور در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار گردد؛ به همین منظور ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.

با عنایت به ماده "۴۱" قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز ذیل که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شورا‌های اسلامی کشور محرومند مگر آنکه حداقل "۳" ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند؛

۱- رئیس­ جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان­ رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای ­اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای ­نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیرو‌های مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیرو‌های مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسای سازمان­های دولتی، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک­ها، رئیس‌جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات و ...)، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی کشوری و هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت­ مدیره مؤسسات خصوصی حرفه­ای عهده­ دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران­کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شورا‌های اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۲- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان­ها، دادیارها، بازپرس­ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانک­ها، رئیس و اعضای هیأت­ مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت ­مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت­ مدیره اتحادیه­های صنفی غیرکشوری، هیأت­رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت ­مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت­ مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان­ها وشرکت­های دولتی و نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شورا‌های اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳– مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

۴- اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شورا‌های اسلامی نمی­توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت­های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شورا‌های روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسؤولیت­های مذکور در بند‌های (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده­اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می­شوند تا به صورت شغل تمام­وقت عهده­دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.

تبصره ۱- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می­باشد.

تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

تبصره ۳- سرپرست یا قائم ­مقام جایگاه‌های یادشده مشمول حکم این ماده می‌باشند.

بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر از مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ می‌باشد.

یادآور می‌گردد، به استناد تبصره "۲" بند "ط" ماده "۳۷" همان قانون، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شورا‌های اسلامی کشور در هنگام ثبت نام الزامی است، لذا داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی (WWW.ADLIRAN.IR) و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام کنند.