پخش زنده
امروز: -
اردوی فرهنگی ـ تفریحی یکروزه ویژه اعضای جمعیت هلالاحمر شهرستان ارسنجان با حضور ۸۰ دانشآموز و داوطلب در تفرجگاه بناب آباده طشک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلالاحمر شهرستان ارسنجان گفت: این اردو در قالب طرح «شوق رویش» و با حضور دانشآموزان، اعضای جوانان و داوطلبان خانه هلال جوادیه برگزار شد.
صادق کاظمی افزود: هدف از برگزاری این اردو، ارتقای سلامت روحی، روانی و جسمی اعضای هلالاحمر و ایجاد نشاط اجتماعی بود.
وی تصریح کرد: در پایان این اردو، اعضای شرکتکننده به پویش ملی «غرق نشویم» پیوستند.