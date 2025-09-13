پخش زنده
خانه تاریخی ابهری خوانسار در استان اصفهان، در سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوانسار از آغاز مرحله دوم عملیات مرمت خانه تاریخی ابهری خبر داد.
مصطفی قانونی افزود : در ادامه روند مرمتی ابنیه تاریخی شهرستان خوانسار در سال جاری، پس از اتمام عملیات مرمت مسجد جامع خوانسار، ادامه مرمت خانه تاریخی ابهری با اعتباری بیش از ۵ میلیارد ریال آغاز شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوانسار گفت : این عملیات مرمتی شامل استحکامبخشی دیوارهای خشتی ضلع شمالی مطبخ، مرمت زیرزمین و ورودی ضلع غربی و بهسازی فضای هشتی و دالان است.
وی گفت : این بنای تاریخی بهصورت حیاط مرکزی و در سهطبقه خشتی با پیبندی سنگی متعلق به دوران قاجار است که در اضلاع شمالی، جنوبی و غربی دارای اتاقهای متعددی بوده که در سال ۱۳۸۲ به شماره ۹۰۵۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
خانه تاریخی ابهریها در خوانسار، مربوط به دوره قاجار است. این خانه زیبا با داشتن قدمتی بیش از ۲۲۰ سال، یکی از قدیمیترین جاذبههای دیدنی خوانسار محسوب میشود. «حاج سید محمد باقر ابهری» خانه ابهری را ساخته است. در نقاشی یکی از اتاقها در جبهه شمالی، قطعه شعری نوشته شده که تاریخ احداث بنا را ۱۲۷۸ هجری قمری نشان میدهد.