ماموران پلیس راه یزد – کرمان، یک دستگاه اتوبوس مسافربری را به علت چندین تخلف، توقیف و روانه پارکینگ کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس پلیس راه استان یزد گفت: ماموران پلیس راه یزد – کرمان، یک دستگاه اتوبوس مسافربری مسیر زاهدان به یزد را که بدون ثبت ساعت از کنار پلیس راه عبور کرده بود در ورودی یزد متوقف کردند.

سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی افزود: پس از بررسی ماموران پلیس راه، اتوبوس به علت نداشتن پلاک جلو، داشتن باک اضافه جهت حمل سوخت قاچاق، همراه داشتن بار تجاری و. روانه پارکینگ شد.

وی ادامه داد: راننده اتوبوس نیز به علت همراه نداشتن مدارک اعم از گواهینامه و عدم ثبت ساعت، به مراجع قانونی معرفی شد.