مسئول امور موزه‌ها و بنا‌های تاریخی همدان از رشد ۲۰ درصدی بازدید از موزه‌ها و بنا‌های تاریخی استان، پنج ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیرحسین فریبا گفت: ۳۵۲ هزار و ۸۱۶ گردشگر در این مدت از اماکن و موز‎ه‌های استان بازدید کردند.

او تاکید کرد: با شروع جنگ دوازده روزه موزه‌های استان تا اول مردادماه (۴۵ روز) تعطیل اعلام شده بود و آمار بازدید‌ها بدون احتساب مدت زمان تعطیلی موزه‌ها در تیرماه سالجاری محاسبه شده است.

مسئول امور موزه‌ها و بنا‌های تاریخی همدان بازدید از آرامگاه بوعلی سینا را با ۱۳۶ هزار و ۲۹۳ نفر در صدر بازدید‌ها اعلام کرد و گفت: امسال ۱۱۰ هزار و ۸۷۶ بازدید از آرامگاه باباطاهر، ۶۶ هزار و ۴۲۱ بازدید از موزه هگمتانه و ۱۲ هزار و ۳۶۷ بازدید از گنبد علویان ثبت شده است.

فریبا افزود: استان همدان دارای ۲۱ موزه است که هشت موزه با نظارت مستقیم میراث فرهنگی در همدان و ۱۳ موزه به صورت مشارکتی در استان اداره می‌شود.

او تاکید کرد: استان همدان دارای هزار و ۹۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی است که آن را به جایگاه ویژه و مهمی در صنعت گردشگری تبدیل کرده و با توجه به این اهمیت، هزار و چهار اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.