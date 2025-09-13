رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تشدید نظارت‌ها بر مراکز تولید و بازار توزیع مرغ در استان خبر داد و گفت: ۹۸ پرونده تخلف شناسایی و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بابک مومنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در حاشیه بازدید سرزده از کشتارگاه خزر سیمرغ شهرستان قائم‌شهر از تشدید نظارت‌ها بر مراکز تولید و بازار توزیع مرغ در استان خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته، ۹۸ پرونده تخلف در حوزه تولید و عرضه مرغ شناسایی و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مومنی در حاشیه این بازدید، هدف از این اقدام را رصد و پایش مستمر کشتارگاه‌های استان، کنترل کمی و کیفی فعالیت‌ها و رفع مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: نظارت‌ها به‌صورت هفتگی ادامه دارد و با متخلفان در زمینه قیمت‌گذاری، توزیع و اخلال در بازار برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به کنترل دقیق زنجیره تأمین مرغ از مرغداری‌ها تا بازار مصرف، تأکید کرد: اجازه افزایش غیرقانونی قیمت مرغ گرم به سودجویان داده نخواهد شد و بازرسان سازمان جهاد کشاورزی به‌طور مستمر وضعیت بازار را بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از توزیع ۲۷ هزار و ۶۳۰ کیلوگرم مرغ منجمد در مصلی‌های استان طی هفته گذشته خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تنظیم بازار، کنترل قیمت و ایجاد آرامش در بازار مصرف انجام شده است.

مومنی خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان از هیچ تلاشی برای تأمین پایدار مرغ، حمایت از تولیدکنندگان و حفظ آرامش بازار دریغ نخواهد کرد و نظارت‌ها در روزهای آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.