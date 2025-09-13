پخش زنده
برنامه طنز «پاورقی»، با عبور از مرز ۱۳ میلیون بازدید در تلوبیون، جایگاه ویژهای در میان مخاطبان رسانه ملی تثبیت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «پاورقی»، که شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۴۵ به تهیهکنندگی مهراد نجفی و اجرای محمدرضا شهبازی پخش می شود، با زبان طنز و نگاهی موشکافانه به اخبار و رویدادهای روز کشور و جهان، سعی دارد لایههای پنهان اتفاقات را برای مخاطبان روشن سازد.
این برنامه با بهرهگیری از نویسندگان طنزپرداز و بخش هایی، چون «باغ اروپا»، «جوالدوز»، «مصاحبه با تاریخ»، «صداهای شما» و بخشهای متنوع خبری، توانسته به میانگین بیش از ۷ هزار بازدید برای هر کلاکت دست یابد. همچنین این برنامه به طور هفتگی هزاران پیامک و صدها تماس مستقیم از مخاطبان خود دریافت میکند که نشاندهنده تعامل گسترده و استقبال مردمی است.
از جمله ابتکارات شاخص «پاورقی» میتوان به پویشهای «سلام به پاورقی»، «خاطره انقلاب»، «رجز پاورقی» (همزمان با آغاز جنگ ایران و اسرائیل)، «مرگ بر آمریکا» (در واکنش به حمله آمریکا به فردو)، «سلام به پاورقی از خلیج همیشه فارس» (پاسخ به اظهارات ترامپ)، کمک به خیریه حضرت خدیجه برای کمک به مردم غزه، پویش خوزستان، و کمپین صرفهجویی در مصرف گاز اشاره کرد. این برنامه همچنین در بخشهای محتوایی به معرفی انتشارات برتر، روایت تاریخ استعمار و وقایع مهم انقلاب، و دعوت از کارشناسان برای تحلیل موضوعات روز پرداخته است.
«پاورقی»، با ترکیب خلاقیت، دغدغهمندی و طنزی بیپرده، همچنان یکی از پرمخاطبترین تولیدات شبکه دو سیما باقی مانده است.