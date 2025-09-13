به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه شیراز، با اشاره به جایگاه علمی و دانشگاهی شیراز گفت: وجود چهره‌های تراز اول علمی در این شهر موجب شد تا نخستین شعبه فرهنگستان علوم ایران در شیراز تأسیس شود.

وی، هم‌افزایی علمی و تقویت همکاری‌های میان‌رشته‌ای، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل علمی، گسترش تعاملات ملی و بین‌المللی و توسعه آموزش را از اهداف اصلی راه‌اندازی این شعبه برشمرد.

به گفته افشاری‌فر، بیش از ۳۰ نفر از اساتید برجسته فرهنگستان علوم ایران، نحوه چگونگی تأسیس و آغاز به‌کار این شعبه در شیراز را بررسی کرده‌اند و قرار است با حضور نخبگان و استادان برجسته دانشگاهی، فعالیت رسمی خود را آغاز کند.