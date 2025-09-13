ویژگی های کولهپشتی مناسب برای دانشآموزان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، آروین نجفی، متخصص ارتوپدی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز بر ضرورت انتخاب کولهپشتی استاندارد برای دانشآموزان تأکید کرد و گفت: کولهپشتی نامناسب و سنگین میتواند در درازمدت منجر به مشکلات جدی در ستون فقرات و عضلات کودکان و نوجوانان شود.
وی افزود: وزن کولهپشتی دانشآموزان نباید بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن بدن آنها باشد. برای مثال، اگر دانشآموزی ۳۰ کیلوگرم وزن دارد، حداکثر وزن کوله او باید حدود ۳ تا ۴.۵ کیلوگرم باشد. حمل بار سنگینتر باعث فشار بر گردن، شانهها و پشت و در نهایت تغییر حالت طبیعی بدن و حتی ایجاد قوز میشود
نجفی به ویژگیهای یک کولهپشتی استاندارد اشاره کرد و گفت: کوله باید سبک و متناسب با قد و جثه دانشآموز باشد و عرض آن بیشتر از عرض شانه نباشد. استفاده از دو بند پهن و نرم قابل تنظیم ضروری است تا فشار بهطور مساوی بین شانهها تقسیم شود.
وجود پشتی بالشتکدار و تسمههای کمری یا سینهای میتواند از انتقال فشار به ستون فقرات جلوگیری کند. بهتر است کوله دارای چند بخش داخلی باشد تا وسایل سنگین نزدیکتر به بدن قرار بگیرند.
وی توصیه کرد: والدین برای کاهش آسیبهای احتمالی، به فرزندان خود آموزش دهند که همواره از هر دو بند کوله استفاده کنند، اقلام غیرضروری را از داخل کیف خارج نمایند، وسایل سنگینتر را نزدیکتر به پشت قرار دهند و هنگام بلند کردن کوله از زانو خم شوند نه از کمر.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: با رعایت این اصول ساده میتوان از بروز دردهای عضلانی، خستگی و تغییرات نامطلوب در ستون فقرات دانشآموزان پیشگیری کرد و زمینه سلامت بهتر آنان را در سالهای تحصیل فراهم ساخت.