ستایش رضایی صلاحی از مازندران به اردوی آمادهسازی تیم فوتسال دختران نوجوان دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی آمادهسازی تیم فوتسال دختران نوجوان از ۲۵ شهریور در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود.
به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال نوجوانان ۱۷ بازیکن را به اردو فراخواند.
در بین بازیکنان دعوت شده، نام ستایش رضایی صلاحی از مازندران هم دیده میشود.
اردوی آمادهسازی تیم فوتسال دختران نوجوان ۲۵ تا ۳۱ شهریور در مرکز ملی فوتبال برگزار میشود.
اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
زهرا امینی، ثنا پیرنجم الدین، فاطمه شکرانی (اصفهان)
فاطمه عباسی، سارینا زارع حقیقی (خراسان رضوی)
نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)
آیناز یزدی پور، الناز حسینی پور، سارینا صادقی (کرمان)
نرگس امیرمحسنی (تهران)
ستایش رضایی صلاحی (مازندران)
حسنا طاهری (مرکزی)
حدیث یاری، الینا منصوری رودی (کرمانشاه)
طناز باقری نیا (خوزستان)
ملیپوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان که ۲۷ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار میشود، آماده میکنند.