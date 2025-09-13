استاندار کرمانشاه امروزبا حضور در سازمان جهاد کشاورزی استان در جمع مدیران حضور یافت و از نزدیک عملکرد سازمان، وضعیت خدمت رسانی به مردم و روند برنامه‌های جهاد کشاورزی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،حبیبی در نشست با مدیران این سازمان با بیان اینکه جهاد کشاورزی یکی از دستگاه‌های کلیدی و اثرگذار در اقتصاد و معیشت مردم است، اظهار داشت:جهاد کشاورزی نه تنها یک دستگاه تخصصی، بلکه نهادی محوری در زندگی مردم است و در استان کرمانشاه نقشی راهبردی ایفا می‌کند لذا تمام تلاش ما باید این باشد که جایگاه کشاورزی استان را ارتقا دهیم به گونه‌ای که اگر اکنون رتبه ششم کشور را داریم، با ظرفیت‌ها و توان موجود بتوانیم به رتبه پنجم برسیم.

دکتر منوچهر حبیبی با اشاره به اهمیت موضوع امنیت غذایی افزود: از مرحله تولید تا نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات، همه چیز به عملکرد جهاد کشاورزی بستگی دارد و اگر این مجموعه درست عمل کند، نگرانی جدی از بابت امنیت غذایی نخواهیم داشت. وی با تأکید بر ضرورت اجرای الگوی کشت در استان بیان داشت: با محدودیت منابع آبی موجود، ناگزیر به اجرای الگوی کشت هستیم که باید برای کرمانشاه یک الگوی مشخص تعریف و عملیاتی شود تا مصرف آب مدیریت و بهره‌وری افزایش یابد.

مدیر ارشد استان بهره‌گیری از پتانسیل سامانه گرمسیری را یک ضرورت دانست و گفت: سامانه گرمسیری موجب جهش کشاورزی در استان شده و با وجود اراضی ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتاری، ظرفیت عظیمی برای توسعه دارد، اما مدیریت این حوزه نیازمند یک ساختار مستقل است که پیشنهاد ما تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان سامانه گرمسیری است تا مأموریت‌های مربوط به این طرح را به‌طور ویژه پیگیری کند و در این راستا سوابق آن در جهاد کشاورزی نیز وجود دارد و در صورت لزوم موضوع به وزارت جهاد و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال خواهد شد.

وی ذخایر نهاده‌ها و محصولات اساسی نظیر جو، ذرت، کنجاله و گوشت را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: این ذخایر باید همواره به‌روز باشند تا در شرایط بحرانی همچون سیل یا زلزله با مشکل مواجه نشویم. استاندار کرمانشاه همچنین پیشنهاد داد در جلسات مربوط به بخش کشاورزی، کشاورزان نمونه و پیشرو نیز حضور یابند تا هم از نزدیک در جریان برنامه‌ها قرار بگیرند و هم انگیزه و الگوی سایر کشاورزان شوند.

دکتر حبیبی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت صادرات محصولات کشاورزی گفت: تولیدکننده زمانی موفق است که سود ببرد و این سود در صادرات است لذا اگر محصولی قابلیت صادرات نداشته باشد، در مدت کوتاهی روی دست تولیدکننده می‌ماند و ما باید کشاورزی صادرات‌محور داشته باشیم و از خام‌فروشی جلوگیری کنیم تا ارزش افزوده محصولات در استان بماند.

وی افزود: با وجود ظرفیت‌های مناسب، در توسعه گلخانه‌ها موفق نبوده‌ایم و باید این بخش را گسترش دهیم و بخش زیادی از محصولات صادراتی از دل گلخانه‌ها خارج می‌شود.