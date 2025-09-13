پخش زنده
تویسرکان با برخورداری از حدود ۸ هزار باغ گردو، علاوه بر پایتخت گردوی ایران، شهر جهانی گردو نیز نام گرفته، اما از صنایع تبدیلی بی بهره است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان گفت:گردوی مرغوب، خوش طعم و مغذی تویسرکان در سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و خوار و بار جهانی (فائو) سال ۱۴۰۲ به ثبت جهانی رسیده است و همین امر ضمانت کیفیت، اعتبار و اصالت گردوی تویسرکان در سراسر جهان را تایید میکند.
سجاد محمد اصغری افزود: معیشت بیش از ۷۰ درصد از مردم شهرستان تویسرکان به طور مستقیم و غیر مستقیم به گردو پیوند خورده و این در حالی است که بخش عمده گردوی این شهرستان خام فروشی میشود و شهر جهانی گردو از صنایع تبدیلی و فرآوری گردو بی بهره است.
او تاکید کرد: از دیگر عواملی که میتوانند بر روی میزان و کیفیت تولید و همچنین کاهش ارزش افزوده گردوی تویسرکان نقش آفرینی کنند میتوان به کم آبی در سالهای اخیر، سرمازدگی درختان گردو در برخی سال ها، وجود آفاتی مانند کرم خراط و حتی جمعیت پر شمار و کنترل نشده سنجابها اشاره کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان تصریح کرد: تویسرکان در مجموع بیش از ۸ هزار هکتار باغهای گردو دارد که سالانه ۲۱ هزار تُن گردو در این شهرستان تولید میشود و بیش از هفت هزار بهرهبردار به صورت مستقیم در این بخش فعال هستند و بیش از ۲۵۰ واحد صنفی به غیر از بهرهبرداران مستقیم در امور مرتبط با مغز کردن، پوست کندن و خرید و فروش گردو در این شهرستان فعالیت دارند.
سجاد محمد اصغری گفت: در بخش صنایع تبدیلی گردو در تویسرکان، یک شرکت فعالیت و از پوست چوبی محصول گردو، کربن فعال تولید میکند که در صنایع پتروشیمی و صنایع مرتبط با تصفیهخانهها کاربرد دارد و همچنین یک شرکت در تویسرکان، سالانه حدود ۵۰۰ دستگاه پوست گیر گردو تولید و به ۲۴ استان کشور صادر میکند.
او افزود: این آمار و اطلاعات در حوزه صنایع تبدیلی در تویسرکان به این معناست که با وجود ایجاد بزرگترین زنجیره کامل تولید نهال گواهی شده غرب آسیا در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار با تولید ۲۰۰ هزار نهال و ۲ میلیون چشمه پیوندک گردو در سال در روستای مراد آباد تویسرکان، هنوز هم صنایع تبدیلی گردو در این شهرستان به جایگاه قابل قبول و مطلوب خود نرسیده است.