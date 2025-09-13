شهرستان شازند در جنوب‌غربی استان مرکزی با ۱۳۰ اثر ثبت ملی و پیشینه‌ای بیش از هفت هزار و ۵۰۰ سال، یکی از مراکز شاخص گردشگری و میراث فرهنگی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شازند گفت: شهرستان شازند در جنوب‌ غربی استان مرکزی، در فاصله ۳۵ کیلومتری مرکز استان واقع شده و از طریق محور‌های اراک – بروجرد و اراک – ازنا قابل دسترسی است.

محمد اتابکی افزود: این شهرستان با آب و هوای کوهستانی و بهره‌مندی از نزولات جوی، مظهر جوشش چشمه‌ها و سراب‌های چشم‌نواز همچون عباس‌آباد، اسکان، عمارت، پنجعلی و چشمه دو خواهران است.

او ادامه داد: کوه لجور، جنگل‌های بلوط در روستای سرسختی و جنگل‌های سماق روستای مالمیر از دیگر جاذبه‌های طبیعی شازند به حساب می آید.

به گفته رئیس میراث فرهنگی شازند، این شهرستان دارای ۱۳۰ اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبت‌شده در فهرست ملی کشور است که از آن جمله می‌توان به درختان کهنسال چنار روستای تکیه و توت‌های شهر آستانه، همچنین آثار صنعتی نظیر کارخانه قند شازند و آب‌انبار هوایی راه‌آهن شازند اشاره کرد.

اتابکی افزود: بقاع متبرکه امامزادگان در شهر آستانه از جمله حضرت سهل‌بن‌علی(ع)، فصل‌بن‌جعفر(ع)، جعفر‌بن‌علی(ع) و طالب‌بن‌علی(ع) از شاخص‌ترین اماکن مذهبی این شهرستان هستند که سابقه ساخت آن به دوران صفویه بازمی‌گردد و با الحاقات دوره‌های بعدی، جلوه‌ای از هنر اصیل ایرانی همچون نقاشی‌های داخلی و آثار ارزشمند چوبی را در خود جای داده است.

او خاطرنشان کرد: بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسی سال ۱۳۹۵ در روستای سرسختی، کشف یک اسکلت انسانی نشان می‌دهد قدمت تاریخی این شهرستان به بیش از هفت‌ هزار و ۵۰۰ سال قبل بازمی‌گردد.