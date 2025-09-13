پخش زنده
دومین جشنواره فرهنگی «نان برنجی» به مدت ۳ روز در روستای دیوشل لنگرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دومین جشنواره فرهنگی نان برنجی با همکاری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان، فرمانداری شهرستان لنگرود و شورای اسلامی روستای دیوشل در زمین ورزشی شهدای این روستا، به مدت ۳ روز برگزار شد.
خانم فاطمه نورداد دیوشلی مسئول برگزاری جشنواره به خبرنگار صدا و سیما گفت: این جشنواره با استقبال خوب مردم و اجرای برنامههای متنوعی مانند مسابقه، نمایش طنز، لاستیک بازی، موسیقی محلی و دیگر برنامههای شاد برگزار شد.
وی افزود: در حاشیه برگزاری این جشنواره، نمایشگاهی با بیش از ۶۰ غرفه برپا شد که در غرفههای آن، انواع نان برنجی و صنایع دستی محلی عرضه شد.
مسئول برگزاری جشنواره «نان برنجی» هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی نان برنجی به عنوان یکی از میراثهای معنوی و شیرینیهای محلی منطقه عنوان کرد و گفت: در این جشنواره تلاش شد با حضور هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، رونق اقتصادی برای منطقه ایجاد و نسل جوان با اصالتهای فرهنگی خود بیشتر آشنا شوند.