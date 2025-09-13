پخش زنده
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با توجه به شدت فزاینده آلاینده های گرد و غبار در مشهد، هشدار خود مراقبتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با توجه به شدت فزاینده آلاینده های گرد و غبار در کلانشهر مشهد توصیه می شود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با پیامدهای پدیده گرد و غبار پیشگیری کنند.
مهدی یزدان جو افزود: در این شرایط، افراد دارای بیماری زمینه ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.
وی تاکید کرد: شهروندان در مشهد باید از پیاده روی و ورزش های عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.
یزدان جو ادامه داد: در صورت تداوم این وضعیت در خصوص نحوه فعالیت در روزهای آینده ستاد بحران استانداری تصمیم گیری خواهد کرد.
وی همچنین از تمامی خبرگزاری ها و رسانه های فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاع رسانی مناسب زمینه مشارکت عمومی در کاهش ترددها و رعایت هشدارهای خود مراقبتی را فراهم کنند.
کیفیت هوای کلانشهر مشهد، امروز در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ برای دوازدهمین روز پیاپی آلوده است و در شرایط «ناسالم» برای تمامی افراد قرار دارد.