دو و میدانی قهرمانی جهان؛ توقف طیبی در دور مقدماتی پرتاب وزنه
محمدرضا طیبی در دور مقدماتی پرتاب وزنه رقابتهای دو و میدانی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ توکیو متوقف شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محمدرضا طیبی نماینده ایران در بیستمین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ توکیو، امروز (۲۲ شهریور) در گروه A دور مقدماتی پرتاب وزنه با پرتابی به طول ۱۹.۸۵ متر متوقف شد و از صعود به مرحله نهایی بازماند.
طیبی در رقابتهای دو و میدانی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ گومی کره جنوبی به مدال طلا دست یافته بود.
در این رقابت ۳۶ شرکت کننده منتخب از سراسر جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت ۱۲ ورزشکار با بهترین رکوردهای دور مقدماتی راهی نهایی شدند.