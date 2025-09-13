به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: مأموران ایستگاه بازرسی دیهوک شهرستان طبس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ حسنی گفت: مأموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو تعداد یک دستگاه تلویزیون و هزار و ۴۴۰ بسته تنباکوی خارجی قاچاق کشف کردند.

وی با بیان این که کارشناسان ارزش ریالی کالای‌های قاچاق کشف شده را ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: در این رابطه خودرو توقیف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.