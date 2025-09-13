به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سردار حمید هداوند گفت: فردی با مراجعه به پلیس اعلام کرد از حساب وی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به صورت غیرمجاز برداشت شده است، همچنین چند فقره پرونده برداشت غیر مجاز ارجاع شد و بررسی این موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی و محرز شدن برداشت اسکیمری از حساب شاکیان پرونده، ماموران پلیس البرز متوجه شدند متهم یا متهمان در دکه‌ای واقع در شهر فردیس اقدام به کپی کارت بانکی مشتریان کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: ماموران هویت متهم این پرونده را شناسایی و پس از انجام هماهنگی‌های لازم و دریافت نیابت قضائی وی را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند،ماموران پلیس از مخفیگاه متهم چند دستگاه تلفن همراه و ۹۴ عدد کارت بانکی کپی شده شهروندان با رمز نوشته شده بر روی آن کشف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط این متهم حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود، گفت: تلاش پلیس برای شناسایی مال باختگان این پرونده همچنان ادامه دارد.

کلاهبرداری با رسیدساز جعلی در البرز

رئیس پلیس فتا البرز نیز از دستگیری ۲ کلاهبردار حرفه‌ای که از طریق ارائه رسید جعلی پرداخت به کاربران برنامه دیوار اقدام به کلاهبرداری از آنها می‌کردند، در این استان خبر داد.

سرهنگ رسول جلیلیان گفت: در پی ارجاع یک پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری اینترنتی از طریق ارائه رسید جعلی، بررسی موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد، متهمان با شناسایی طعمه‌های خود از طریق سایت دیوار اقدام به خرید کالا از کاربران و ارائه رسید پرداخت وجه با استفاده از نرم افزار‌های رسیدساز جعلی به آنها می‌نمود.

جلیلیان ادامه داد: با انجام اقدامات فنی شکل گرفته ۲ متهم در این رابطه شناسایی و با ردزنی مخفیگاه آن‌ها در شهرجدید مهستان، در عملیاتی غافلگیرانه این افراد دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات بعمل آمده به ۱۰ فقره کلاهبرداری به این روش اعتراف و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

جلیلیان گفت: کاربران هنگام پرداخت و خرید، خودشان نسبت به کشیدن کارت عابربانک در دستگاه کارت خوان اقدام کنند و از افشای رمز آن در جمع دیگران خودداری نمایند.

وی همچنین از مردم خواست برای خرید از فروشگاه‌های معتبر استفاده کرده و از تحویل کارت بانک به فروشندگان سیار و کیوسک‌های میان راهی بپرهیزند.

به گفته وی عمده جرائم شایع در برداشت‌های غیرمجاز کپی برداری از کارت عابر بانک است که به طور معمول کلاهبرداران برداشت غیر مجاز را از یک تراشه الکترونیکی و شبیه دستگاه پوز انجام می‌دهند و چنانچه کاربر رمز را در اختیار آن‌ها قرار ندهد، با کپی برداری هیچ اقدامی نمی‌توانند انجام دهند.