به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس گفت: این طرح شامل ساخت ۳۷ کیلومتر خط انتقال آب است که توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اجرا می‌شود.

علی شبانی افزود: در صورت تأمین اعتبار، اجرای طرح سرعت خواهد گرفت و ۷ هزار و ۲۲۰ خانوار معادل بیش از ۲۳ هزار نفر از جمعیت ۶۵ روستای ارسنجان از نعمت آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند می‌شوند.

شهرستان ارسنجان از شهرستان‌های استان فارس است که از غرب با مرودشت و پاسارگاد، از شرق با بختگان و بوانات، از شمال با پاسارگاد و بوانات و از جنوب با خرامه هم‌مرز است.