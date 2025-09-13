پخش زنده
استاندار آذربایجان غربی گفت:وقفهای جدید باید باتشویق هر چه بیشتر مردم وفرهنگ سازی میان آنان منطبق با نیازهای جامعه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی دردیدار با مدیران ودست اندر کاران حوزه وقف استان افزود:باید با رعایت نیات واقفان ودر جهت تولید اشتغال وتوسعه بیشتر مناطق گام برداریم.
وی افزود:درفرهنگ سازی و تبلیغات باید واقفان رابه سمت نیازهای امروز وفردای جامعه سوق دهیم.
حجتالاسلام ناصر جوانبخت مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هم دراین دیدار گفت:امسال برنامههای هفته وقف باشعار وقف یادگار ماندگار اجرایی میشود.
۱۸ تا ۲۴ شهریور هفته وقف درکشور نامگذاری شده است.