به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی دردیدار با مدیران ودست اندر کاران حوزه وقف استان افزود:باید با رعایت نیات واقفان ودر جهت تولید اشتغال وتوسعه بیشتر مناطق گام برداریم.

وی افزود:درفرهنگ سازی و تبلیغات باید واقفان رابه سمت نیاز‌های امروز وفردای جامعه سوق دهیم.

حجت‌الاسلام ناصر جوانبخت مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هم دراین دیدار گفت:امسال برنامه‌های هفته وقف باشعار وقف یادگار ماندگار اجرایی می‌شود.

۱۸ تا ۲۴ شهریور هفته وقف درکشور نامگذاری شده است.