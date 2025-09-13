استاندار قم گفت: ساختمانی برای سینما گران استان به عنوان یک مطالبه فعالان هنر هفتم قمی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری و ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در جمع سینماداران قمی که به مناسبت روز سینما در مکان سینما ونوس برگزار شد، با اشاره به جایگاه شهر قم در جهان اسلام و اینکه قم مرکز بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جایگاه زیارتی است گفت: با استفاده از سینما می توانیم ظرفیت های استان را به کل جهان معرفی نماییم و سینما گران قمی در این زمینه نقش مهمی دارند.

وی در خصوص مطالبه اختصاص مکان برای سینما گران استان افزود: اختصاص مکان برای برنامه ها و تعاملات لازم بین خود سینما گران قابل حل شدن است و در این زمینه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش قدم شود و این ظرفیت برای سینما گران ایجاد شود.

استاندار قم ادامه داد: در زمینه هنر هفتم ظرفیت های بالایی در استان وجود دارد و باید جشنواره ای در سطح ملی یا استانی ایجاد کرد تا زمینه رقابت و شکوفایی استعداد ها فراهم شود.

بهنام جو گفت: جشنواره سینمایی یکی دیگر از مطالبات فعالان سینما در استان است، برای استان جشنواره ای برنانه ریزی و اجرایی خواهیم کرد تا سینما را رونق دهیم و تولیدات سینماگران استان را رشد و گسترش یابد.

وی افزود: اعتقاد ویژه من این است که استان قم جایگاه تاریخی، مذهبی و زیارتی بالایی در بین شهرهای جهان اسلام دارد و باید براساس این ظرفیت غنی تولید محتوا کرد و این کار هم بر عهده سینماگران و فعالان رسانه ای استان است.

استاندار عنوان کرد: در زمینه های اعتقادی، صرفه جویی انرژی و کاهش آسیب های اجتماعی از زمینه هایی است که سینما گران می توانند فیلم های کوتاه و بلند تهیه نمایند و از تولید این دست فیلم ها حمایت می کنیم.

در پایان این مراسم جمعی از سینما داران، کارگردانان و فعالان هنر هفتم قم تجلیل به عمل آمد.