به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره در حین گشتزنی و پایش مناطق آبی شهرستان، با شش نفر صیاد غیرمجاز مواجه دستگیر شدند.
جواد اصلانی افزود:از متخلفان ۲۱۰ قطعه سیاهماهی، یک رشته تور ماهیگیری ۳۰۰ متری، چهار رشته تور سالیک و دو دست چکمه مخصوص صید کشف و ضبط شد.
وی گفت:صید بیرویه و استفاده از ادوات غیرمجاز، آسیب جدی به گونههای بومی و چرخه طبیعی وارد میکند و تداوم این روند میتواند اکوسیستمهای آبی منطقه را با تهدید جدی مواجه سازد.
اصلانی افزود: پرونده متخلفین جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.