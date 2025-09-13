رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین‌دژ گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره در حین گشت‌زنی و پایش مناطق آبی شهرستان، با شش نفر صیاد غیرمجاز مواجه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین‌دژ گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره در حین گشت‌زنی و پایش مناطق آبی شهرستان، با شش نفر صیاد غیرمجاز مواجه دستگیر شدند.

جواد اصلانی افزود:از متخلفان ۲۱۰ قطعه سیاه‌ماهی، یک رشته تور ماهیگیری ۳۰۰ متری، چهار رشته تور سالیک و دو دست چکمه مخصوص صید کشف و ضبط شد.

وی گفت:صید بی‌رویه و استفاده از ادوات غیرمجاز، آسیب جدی به گونه‌های بومی و چرخه طبیعی وارد می‌کند و تداوم این روند می‌تواند اکوسیستم‌های آبی منطقه را با تهدید جدی مواجه سازد.

اصلانی افزود: پرونده متخلفین جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.