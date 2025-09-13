به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امید جهان خواننده ۴۴ ساله در حین اجرای کنسرت در شهر بم دچار حمله قلبی شد و بر اثر ایست قلبی راهی بیمارستان شد و امروز دار فانی را وداع گفت.

امید پولادی جهان که بیشتر با نام امید جهان شناخته می‌شود، در بهمن ماه سال ۱۳۶۰ در آبادان به دنیا آمد. این هنرمند معروف، پسر محمود جهان، خواننده برجسته موسیقی جنوب کشور، است. خانواده او پس از تولد امید، از شهرستان آبادان به بوشهر و سپس تهران نقل مکان کردند. او از دوران کودکی وارد دنیای موسیقی شد و نوازندگی و خوانندگی را آغاز کرد.

سال ۱۳۸۳ فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد و با انتشار آلبوم «پسر جنوبی» پا به دنیای هنر گذاشت و جایگاهش را به عنوان یک نوازنده و خواننده شناخته‌شده تثبیت کرد. تا جایی که خودش صاحب سبک منحصر به فردی در موسیقی محلی و پاپ شد.

امید جهان موسیقی فولک (موسیقی اقوام) جنوبی را با ساز‌های پاپ تلفیق کرد و بر سر زبان‌ها افتاد.

امید ترانه هایش را از اشعار محلی و سینه‌به‌سینه جنوب ایران یعنی آبادان، بوشهر و بندرعباس الهام می‌گرفت.

حالا او در بین ما نیست، اما مردم زادگاهش آبادان و البته ایران، این پدر و پسر خوش صدا و خوشنام را از یاد نمی‌برند.