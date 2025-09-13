رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات از آسفالت محوطه و معابر بازارچه صنایع‌دستی خضری دشت بیاض خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عباس‌زاده گفت: پس از انعقاد قرارداد با پیمانکار، مراحل آسفالت محوطه و معابر بازارچه دائمی صنایع‌دستی و سوغات محلی خضری دشت بیاض به پایان رسید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: در این عملیات، اجرای لایه آسفالت گرم به متراژ حدود هزار مترمربع در ورودی و خروجی بازارچه و مجتمع بین راهی به پایان رسید.

به گفته وی سایر فضا‌ها و محوطه پارکینگ توسط شهرداری خضری دشت بیاض انجام شده است.

عباس‌زاده گفت: بازارچه دائمی صنایع‌دستی و سوغات محلی در حاشیه جاده آسیایی، در شهر خضری دشت بیاض به عنوان پیشانی ورودی استان واقع شده که به زودی پس از تکمیل زنجیره زیرساخت مورد نیاز، واحد‌های ۱۸ گانه بازارچه به صنعتگران واجد شرایط می‌شود.