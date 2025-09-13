پخش زنده
مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: حدود ۸۰ هزار نفر برنده پیش فروش سکه طلا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: در چهارمین مرحله پیش فروش سکه، متقاضیانی که اقدام به واریز وجه و ثبت سفارش کرده بودند برنده سکه شدند.
بر این اساس به ۷۹۲۱۹ نفر از متقاضیان، سکه تخصیص داده شد. بنا به این گزارش، این افراد میتوانند ۳۰ آذر سال جاری با مراجعه به شعب منتخب بانک ملی اقدام به دریافت سکههای خود نمایند.
براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران؛ با توجه به استقبال زیاد مردم از پیش فروش سکه، بهزودی اطلاعات مربوط به دور جدید پیش فروش سکه با سررسید جدید از طریق مرکز مبادله ارز و طلا منتشر خواهد شد.