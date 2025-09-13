هادی حکیمیان، از انتشار تازه‌ترین اثر خود با عنوان «جشن کلاه شاپو» خبر داد.

هادی حکیمیان نویسنده این اثر در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ گفت: این رمان که به روایت قیام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد در سال ۱۳۱۴ می‌پردازد.

حکیمیان با بیان اینکه انتشارات خراسان ناشر این اثر است افزود: تمام کار‌های کتاب از تصویرسازی تا صفحه‌آرایی انجام شده و ناشر قول داده ظرف ده تا پانزده روز آینده اثر روانه بازار شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های اثر گفت:"جشن کلاه شاپو" برای نوجوانان نوشته شده و تلاش کرده‌ام فضای طنز، هیجان و جست‌وجوگری را در دل یک روایت تاریخی بگنجانم.

وی اظهار داشت: نثر ساده و روان انتخاب شد تا کتاب برای این گروه سنی جذاب و قابل فهم باشد.

این نویسنده همچنین درباره اهمیت قالب رمان برای نوجوانان افزود: شعار مرگ بر آمریکا به‌عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب اسلامی در قالب داستان بهتر می‌تواند برای نسل جوان توضیح داده شود. رمان به فکر مخاطب نفوذ می‌کند و عمق بیشتری دارد.

هادی حکیمیان داستان نویس و نویسنده تاکنون کتاب‌های مختلفی را به خوانندگان ارائه داده است. حکیمیان برگزیده در جشنواره‌های مهم نیز بوده است. کتاب "روح الله" اثری تقریظی از رهبر انقلاب است که توسط حکیمیان نوشته شده است. همچنین کتاب «اسپاگتی با سس قرمز» نوشته هادی حکیمیان که به چرایی فلسفه شعار مرگ بر آمریکا در بستر یک داستان می‌پردازد، رتبه نخست بخش داستان کوتاه و رمان نوجوان چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شده است.