پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه از دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده یک بهله جغد شاهبوف در محدوده مرگور بخش سیلوانا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مختار خانی گفت: این پرنده به دلیل ناتوانی در پرواز توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست جمعآوری و برای بررسی وضعیت سلامتی به اداره محیط زیست ارومیه منتقل شد. وی افزود: پس از اطمینان از سلامت این گونه، جغد شاهبوف در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهد شد.
خانی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست، اظهار داشت: نقش جوامع محلی در صیانت از حیات وحش بسیار مؤثر است. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰ گزارش مردمی در خصوص مشاهده گونههای حیات وحش یا عوامل تهدیدکننده محیط زیست به این اداره اعلام شده که نشاندهنده اعتمادسازی و آگاهیبخشی مستمر همکاران محیط زیست است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس طبقهبندی جهانی IUCN، جغد شاهبوف در رده «کمترین نگرانی» قرار دارد، اما روند جمعیتی آن کاهشی است. این گونه در استان آذربایجان غربی در شهرستانهای ارومیه، سردشت، بوکان، نقده و مهاباد پراکنش دارد.