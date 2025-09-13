به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران برای شرکت در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا، راهی اردن شد.

آقایان مهدی احمدی فر بعنوان کاپیتان تیم ملی، امیر حسین نیک اقبال، سید رضا خادمی، سید محمد کشاورز از استان کهگیلویه و بویراحمد و باشگاه فرازبام خائیز دهدشت از جمله بازیکنان دعوت شده به این مسابقات هستند.

تیم ملی هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با تیم‌های کره‌جنوبی، سوریه و مالدیو همگروه است.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال کشورمان در این مسابقات به وقت تهران به این شرح است: دوشنبه ۲۴ شهریور، ساعت ۱۰:۳۰: ایران - مالدیو سه شنبه، ۲۵ شهریور، ساعت ۱۶:۳۰: ایران – سوریه - چهارشنبه، ۲۶ شهریور، ساعت ۱۶:۳۰: ایران - کره جنوبی

گفتنی است نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا از فردا ۲۳ شهریور آغاز می‌شود و تا ۵ مهر ادامه دارد.

دو تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب می‌کنند.