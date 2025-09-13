استاندار گیلان گفت: روابط تاریخی ایران و لهستان ظرفیتی ارزشمند برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی بین ۲ کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ استاندار امروز در دیدار با کاردار و رئیس نمایندگی سفارت لهستان در ایران در دفتر استانداری، با اشاره به سابقه ۱۳۰ ساله تأسیس سفارتخانه لهستان در ایران، گفت: سفارت این کشور قصد دارد آیین بزرگداشت این مناسبت را برگزار کند و استان گیلان هم به دلیل وجود قبرستان تاریخی لهستانی‌ها در بندرانزلی، آمادگی مشارکت در این رویداد را اعلام کرده است.

هادی حق شناس افزود: روابط تاریخی ایران و لهستان ظرفیتی ارزشمند برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی است و تقویت تعاملات ، منافع مشترکی برای ایران و لهستان به همراه دارد.

وی با اشاره به پذیرش بیش از صد هزار لهستانی در بندرانزلی در جنگ جهانی دوم ، میهمان‌نوازی مردم گیلان را یادآور شد و بر حفظ و توسعه روابط ۵۵۰ ساله ایران و لهستان تاکید کرد.

استاندار گیلان گفت: لهستانی‌ها پس از ورود به ایران ، از مسیر انزلی به رشت ، تهران و اهواز رفتند و حتی برای مدتی در این مناطق اقامت داشتند.

هادی حق شناس افزود: علاوه بر این ، ایران در اواخر قرن هجدهم در جریان تجزیه لهستان هم در کنار ملت لهستان ایستاد و این نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن روابط تاریخی میان ۲ کشور است و امروز نیز تقویت این تعاملات می‌تواند منافع مشترکی را برای ۲ طرف به همراه داشته باشد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت میهمان نوازی گیلانیان ، افزود: این میهمان‌نوازی محدود به هموطنان نبود و حتی افرادی که از جنگ آسیب دیده و غیر هم وطن بودند نیز از این مهربانی بهره‌مند شدند.

استاندار با اشاره به وجود قبرستان لهستانی‌ها در بندرانزلی، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران همواره از بازدید‌های دیپلمات‌های لهستانی از قبرستان لهستانی‌ها در گیلان استقبال کرده است.

کاردار و رئیس نمایندگی سفارت لهستان در ایران نیز در این دیدار، از قدمت روابط دیپلماتیک سیاسی بین ایران و لهستان سخن گفت و اعلام کرد: کشورش قصد دارد در ۲ سال آینده جشن صد سالگی این روابط را برگزار کند.

مارچین ویلچک افزود: گیلان برای ما نماد میهمان‌نوازی و همدلی تاریخی است و هزاران لهستانی که در دوران جنگ جهانی دوم از اردوگاه‌ها و زندان‌های شوروی فرار کردند، در بندرانزلی پذیرفته شدند و این خاطره هیچ گاه فراموش نخواهد شد.

وی گفت: ما این دوران را به یاد داریم و قدردان میزبانی مردم گیلان هستیم و امیدواریم روابط تاریخی بیش از ۵۵۰ ساله ایران و لهستان، به ویژه در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی، بیش از پیش توسعه یابد.