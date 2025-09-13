اعلام برنامه رقابتهای انتخابی فوتسال آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا، برنامه زمان بندی رقابتهای انتخابی جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ اندونزی را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای انتخابی هجدهمین دوره جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ اندونزی در ۸ گروه با حضور ۳۱ تیم از ۲۹ شهریور برگزار میشود. تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه G با تیمهای مالزی، امارات و بنگلادش همگروه است. این مسابقات به میزبانی مالزی در شهر کوناتان برگزار میشود.
برنامه زمان بندی مسابقات تیم ملی فوتسال کشورمان به شرح زیر است:
شنبه ۲۹ شهریور
ایران – بنگلادش / ساعت ۱۱:۳۰
مالزی – امارات / ساعت ۱۶
دوشنبه ۳۱ شهریور
امارات – ایران / ساعت ۱۱:۳۰
بنگلادش – مالزی / ساعت ۱۶
چهارشنبه ۲ مهر
امارات – بنگلادش / ساعت ۱۱:۳۰
ایران – مالزی / ساعت ۱۶